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طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان مادة الهندسة

الإثنين، 22 مايو 2023 07:00 ص
طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان مادة الهندسة امتحانات الشهادة الاعدادية - ارشيفية
كتبت - مرام محمد

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يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم الإثنين الموفق 22 مايو، امتحان مادة الهندسة، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يوم السبت الماضي الموافق 20 مايو، وذلك بمشاركة حوالي 188 ألف طالب وطالبة مقسمين على 686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.
 
ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.
 
ونبه مدير المديرية على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان حتى وإن كانت مغلقة، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددا على تطبيق أقصى عقوبة لمحاولات الغش في الامتحانات.
 
 

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