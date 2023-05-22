اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 12:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب أولى ثانوى بالوادى الجديد يختتمون امتحانات نهاية العام بمادة الأحياء دون شكاوى

الإثنين، 22 مايو 2023 12:00 م
طلاب أولى ثانوى بالوادى الجديد يختتمون امتحانات نهاية العام بمادة الأحياء دون شكاوى جانب من المتابعة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، عن ختام طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022_2023م، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة الأحياء دون شكاوى، ويجرى متابعة منظومة العمل بالتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات مع التوجيه المستمر بتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بعيد عن أى قلق .
 
وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن غد الثلاثاء تختتم أعمال امتحانات الصف الثانى الثانوى بمادة اللغة الأجنبية الثانية ( اللغة الفرنسية )، مؤكدا مباشرة غرفة العمليات بالمديرية أعمالها فى متابعة الامتحانات المعلمية والعملية للدبلومات الفنية بالتواصل اللحظى وعلى مدار الساعة بغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتصدى لاى مشكلات قد تعوق سير منظومة العمل.
 


 

 


الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد

امتحانات الصف الأول الثانوي

امتحانات نهايه العام

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة