طلاب أولى ثانوى بالوادى الجديد يختتمون امتحانات نهاية العام بمادة الأحياء دون شكاوى

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، عن ختام طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022_2023م، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان بمادة الأحياء دون شكاوى، ويجرى متابعة منظومة العمل بالتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات مع التوجيه المستمر بتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بعيد عن أى قلق .

وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن غد الثلاثاء تختتم أعمال امتحانات الصف الثانى الثانوى بمادة اللغة الأجنبية الثانية ( اللغة الفرنسية )، مؤكدا مباشرة غرفة العمليات بالمديرية أعمالها فى متابعة الامتحانات المعلمية والعملية للدبلومات الفنية بالتواصل اللحظى وعلى مدار الساعة بغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتصدى لاى مشكلات قد تعوق سير منظومة العمل.





