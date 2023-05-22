طبيبة باطنة: فئات تمنع من أخذ الحمام الساخن.. أبرزهم مرضى القلب

كتبت رانيا عامر

قالت الدكتورة الأناستاسيا مينيايلوفا طبيبة الأمراض الباطنية، إن هناك فئات تمنع من أخذ الحمام الساخن لأن ذلك يمكن أن يسبب مشاكل ومضاعفات لهم، موضحة أن الحمام الساخن من الأشياء المحببة لدي الكثير من الأشخاص رغم أنه أحيانًا يسبب تدهور في الصحة العامة لديهم وهم لا يعلمون بذلك، وذلك وفقًا لما نشره موقع كومسومولسكايا برافدا.

وأوضحت دكتورة الباطنة، أن أخذ الحمام له تأثير إيجابي على جسم الإنسان، لكن هناك موانع لبعض الفئات من الناس، مشيرة إلى أن أخذ الحمام الذي تزيد درجة حرارته عن 37 درجة مئوية يمكن إلحاق أضرار بالصحة.

وأكدت أنه من ضرورة التخلي عن الحمام الساخن إذا كانت هناك مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية، والسبب هو أن جسم الإنسان يسخن بسرعة في الماء الساخن ولا تعمل آليات التبريد الطبيعية للجسم. ويبدأ القلب في النبض بشكل أسرع ويزداد ضغط الدم.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم المنخفض أيضا عدم التركيز على هذا الخيار حيث تتوسع الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى الإغماء.وهناك موانع أخرى، وهي نزلات البرد والحمى حيث يمكن تزداد الحالة سوءا. كما يتفاقم الصداع النصفي والتخثر بسبب الماء الساخن.

وأشارت الطبيبة إلى أن الحمامات الدافئة يمكن أن تسبب انخفاضا حادا في مستويات السكر بالدم، وهذا أمر خطير جدا لمرضى السكر.