ضبط صاحب مخبز لتجميعه بطاقات التموين للاستيلاء على الحصص التموينية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز - كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة ) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وعثر بحوزته على (عدد من البطاقات التموينية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الأرباح .
ضبط صاحب مخبز لتجميعه بطاقات التموين للاستيلاء على الحصص التموينيةالإثنين، 22 مايو 2023 11:12 ص
حملات أمنية _أرشيفية
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