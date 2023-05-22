اليوم السابع
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ضبط صاحب مخبز لتجميعه بطاقات التموين للاستيلاء على الحصص التموينية

الإثنين، 22 مايو 2023 11:12 ص
ضبط صاحب مخبز لتجميعه بطاقات التموين للاستيلاء على الحصص التموينية حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز - كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة ) لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وعثر بحوزته على (عدد من  البطاقات التموينية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق الأرباح .

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