ضبط حلويات أطفال مجهولة المصدر داخل محل لبيع الجملة ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية برئاسة محمد عوض وتحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية للتأكد من سلامة السلع الغذائية والمنتجات بالأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة المواطنين.

وعلى الفور تم تشكيل الحملة من محمد إبراهيم مدير إدارة الرقابة التجارية وبرئاسة صابر الليلى وداليا العطوى وأشرف المليجى من كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من حلويات الأطفال تقدر 2200 قطعة من الأصناف المختلفة وجميعها مجهولة المصدر فضلاً كونها بدون فواتير تدل مدى صحتها ما يشكل خطراً على صحة أطفالنا الصغار وذلك داخل أحد المحال التجارية لبيع الجملة بمنطقة بحر البقر بالمخالفة للقرار 45 لسنة 2022.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.