تموين بورسعيد تضبط طن دقيق مدعم بثلاثة مخابز بداعى الاستيلاء

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية وبناء على تعليمات محمد عوض مدير عام التموين، وذلك للتأكد من انتظام العمل من عدمه ومدى جودة رغيف الخبز المدعم للمواطنين.

ومن جانبها تمكنت الحملة التى قادها خالد فهمى مدير إدارة الرقابة و إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله ومحمد السحراوى والعربى عبد الحليم من كبار مفتشى الرقابة التموينية والعميد سهيل الجبالى رئيس شرطة مباحث التموين.

وأسفرت الحملة من ضبط 20 شيكارة زنه الشيكارة 50 كجم دقيق بلدى مدعم إستخراج 87% من داخل 3 مخابز طباقى والتى لا يجوز تداولها إلا فى المخابز البلدية المدعمة بإنحاء متفرقة بالضواحى والمناخ لبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والإستيلاء على الدعم دون وجه حق بإجمالى 1طن دقيق.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحررت ثلاث محاضر تموينية وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات