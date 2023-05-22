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"شدوا علينا في الامتحانات".. اعترافات طلاب برشق مراقبين بالحجارة في سوهاج

الإثنين، 22 مايو 2023 12:33 ص
"شدوا علينا في الامتحانات".. اعترافات طلاب برشق مراقبين بالحجارة في سوهاج حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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"شدوا علينا في الامتحانات فقررنا الانتقام منهم"، بهذه الكلمات اعترف طلاب بشرق أتوبيس يقل مراقبين امتحانات في جهينة بسوهاج، حيث تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من ضبط (5 طلاب  - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم برشق سيارة "ميكروباص" بالحجارة تقل عدد من المراقبين بذات المدرسة عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدرسة المُشار إليها.
 
نتج عن ذلك كسر بزجاج أحد المقاعد وإصابة (مُدرسة  - مقيمة بدائرة مركز شرطة طهطا) بسحجة بالوجه إثر تطاير شظايا الزجاج وتم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبسؤال المصابة أيدت ما سبق .. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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