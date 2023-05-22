شباب كفر الشيخ تنظم رحلة سياحية لمدينة الغردقة للطلائع

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظم مديرية الشباب و الرياضة بكفرالشيخ ، رحلة سياحية إلى مدينة الغردقة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 21 حتى 24 مايو الجاري، برعاية وزارة الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المدينة الشبابية بالغردقة استقبلت الفوج العاشر المشارك بسلسلة رحلات الطلائع إلى الغردقة ويضم الفوج أبناء محافظتى كفر الشيخ وبنى سويف ويتضمن البرنامج تنفيذ أنشطة ترويحية وثقافية وفنية وترفيهية، مشيراً إلى أهمية مشاركة النشء للرحلات السياحية التي تهدف إلى تنمية المعارف لدى أبنائنا عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وتعزيز روح الانتماء للوطن.

وتأتي الرحلة ضمن الرحلات الصيفية التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بإشراف الدكتورة جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بالوزارة، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.