رياضة كفر الشيخ: تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية وورشة تدريبية ضمن البرنامج البيئى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية" بمشاركة جميع الأعمار يوم الجمعة من كل أسبوع وممارسة الرياضة فى حى من الأحياء السكنية بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة من خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات اليوم كانت بشارع "دوران النسر"، وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشى وجرى وآيروبكس"، مشيراً إلى نجاح المشروع فى نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة"، وجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة.

كما نظمت إدارة شباب سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، ورشة تدريبية ضمن البرنامج البيئي التطوعي في أعمال الكهرباء بمركز شباب منشاة على، بمشاركة 25 مستفيدا من أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب "منشأة عباس، الخوالد، منشاة على اليوم الخميس، ضمن البرامج التطوعية التي تحرص على تقديمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التدريبات لإكساب الشباب بعض المهارات البسيطة في الأعمال الحرفية من تركيب الوصلات الكهربائية وإصلاح بعض التلفيات البسيطة التي لا تحتاج إلى فني بالمنزل، وكذلك كيفية عمل أفرع إضاءة سواء على التوالي أو التوازي والتفرقة بين الطريقتين، كما تساهم الأعمال اليدوية في رفع وتنمية القدرة الابتكارية والإبداعية.