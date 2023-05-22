اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 11:24 م
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رفع 266 طن قمامة وتطهير ترعة القرشية ورفع إشغال العامرية بالغربية

الإثنين، 22 مايو 2023 11:17 م
رفع 266 طن قمامة وتطهير ترعة القرشية ورفع إشغال العامرية بالغربية جانب من الحملة
الغربية عادل ضرة

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أكد اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة، رفع 266 طن قمامة خلال أعمال النظافة التى أشرف عليها  نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية و شهدت أعمال نظافة ورش مياه على الطريق الدائري المحلة / المنصورة  و مداخل قرية الهياتم و طريق المحلة / طنطا و طريق الابشيط و أمام المصالح الحكومية بالهياتم و والمجمع الحكومي وأرض رضوان و الطريق الدائرى بمحلة أبو على و مجمع  المدارس و طريق البحر و المدخل الرئيسى بصفط تراب و رفع الأتربة على الطريق الدائرى بسيارة المكنسة و  منطقة الصهاريج و البوابة التعريفية و محيط المدارس و طريق 71 و منطقة قصر العمدة بالبنوان و طريق 12 دمرو / الشامي / البنوان و مدخل قرية طرينة بسامول و طريق المحلة / شبرابابل نطاق وحدة شبرابابل و أمام العديد من المدارس بمحلة حسن.
 
وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تطهير ترعة القرشية، ورفع المخلفات المتراكمة أمام الصولة بمدخل صفط تراب و نقل المخلفات من جسر الترعة.
 
كما تم رفع الاشغالات والتعديات علي  الطريق الدائري وعمل محاضر تشوين علي مساحة 2 قيراط و 23 سهم و تم فك الشدات الخشبية و ازالة الاشغال التابع للوحدة المحلية للعامرية.
 
 

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