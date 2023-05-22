رفع 266 طن قمامة وتطهير ترعة القرشية ورفع إشغال العامرية بالغربية

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز و مدينة المحلة ، رفع 266 طن قمامة خلال أعمال النظافة التى أشرف عليها نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية و شهدت أعمال نظافة ورش مياه على الطريق الدائري المحلة / المنصورة و مداخل قرية الهياتم و طريق المحلة / طنطا و طريق الابشيط و أمام المصالح الحكومية بالهياتم و والمجمع الحكومي وأرض رضوان و الطريق الدائرى بمحلة أبو على و مجمع المدارس و طريق البحر و المدخل الرئيسى بصفط تراب و رفع الأتربة على الطريق الدائرى بسيارة المكنسة و منطقة الصهاريج و البوابة التعريفية و محيط المدارس و طريق 71 و منطقة قصر العمدة بالبنوان و طريق 12 دمرو / الشامي / البنوان و مدخل قرية طرينة بسامول و طريق المحلة / شبرابابل نطاق وحدة شبرابابل و أمام العديد من المدارس بمحلة حسن.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تطهير ترعة القرشية، ورفع المخلفات المتراكمة أمام الصولة بمدخل صفط تراب و نقل المخلفات من جسر الترعة.

كما تم رفع الاشغالات والتعديات علي الطريق الدائري وعمل محاضر تشوين علي مساحة 2 قيراط و 23 سهم و تم فك الشدات الخشبية و ازالة الاشغال التابع للوحدة المحلية للعامرية.