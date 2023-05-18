رفع 246 طن قمامة و35 إعلان مخالف بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، أن إجمالى ماتم رفعه خلال حملات النظافة وبواسطة متعهدى رفع القمامة بقرى مركز المحلة 246 طن قمامة خلال العديد من أعمال النظافة التى تمت تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وشملت الأعمال حملة نظافة بالطريق الدائري والمجمع الحكومي، وشارع الجلاء بالوحدة المحلية لقرية محلة ابو علي وأمام مسجد عباد الرحمن و أمام المدارس و طريق المسقه وترعه القرشية بصفط تراب وطريق المحلة الكبرى- كفر الشيخ.

كما تم رفع ناتج التطهير من على جسر ترعة سندسيس بالمعتمدية، ومتابعة جمع ونقل القمامة ومخلفات المنازل من قري الوحدة المحلية لقرية العامرية وقرى دمرو و كفر دمرو وشبرانبات وأمام المصالح الحكومية، والمدارس بنطاق الوحدة المحلية لقرية دمرو ومدخل قرية القيراطية وطريق المحلة - الجابرية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الجابرية، ونطاق الوحدة المحلية لقرية ميت الليت على الطريق الدائرى وطريق المحلة- دمرو وكورنيش كفر حجازى.

وأضاف أنه تم رفع 37 حالة إشغال شملت إزالة بوابة خشبية بطريق المحلة طنطا بالوحدة المحلية لبلقينا وترابيزات وكراسى عدد من المقاهى بمحلة حسن وكفر حجازى والهياتم.

كما تم رفع 35 إعلان مخالف على طريق المحلة- العامرية والموجودة علي أعمدة الإنارة.