رصف الطريق الموازى للطريق السريع بالبدارى بعد توسعته لتخفيف الزحام بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه جاري استكمال خطة الرصف بمركز البداري ضمن خطة الرصف والتطوير الموضوعة مسبقاً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين ،وتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى.

ولفت محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً إلى أهمية الإنتهاء من أعمال رصف وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومسئولي المراكز والأحياء ومشروع الرصف.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رصف للطريق الموازى للطريق السريع بعد توسعة الطريق وتمهيده لتخفيف الزحام عن الطريق السريع وتيسيرًا على المواطنين حيث تم الرصف بدءًا من كوبرى مراد حتى كوبرى المجموعة جنوبًا استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع وذلك بإشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق وتذليل العقبات والانتهاء من الاعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، مؤكداً تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات والاشغالات وفرش وتسوية التربة الزلطية لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة.