محافظ أسيوط يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي " الشهادة الإعدادية " للعام الدراسي 2022- 2023 في مدرستي عصمت عفيفي الإعدادية بنات وناصر الإعدادية بنين بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

رافق المحافظ خلال الجولة عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد بعض لجان الامتحانات بمدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بنات حيث اطمأن من الطالبات على مستوى الأسئلة الموضوعة وعدم وجود أية شكاوى أو عقبات واطمأن على توافر كافة سبل الراحة للطالبات وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان.

بعدها توجه المحافظ إلى مدرسة ناصر الاعدادية بنين لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب مؤكدًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الاسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وقال اللواء عصام سعد، إن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام بلغ 84 ألف طالب وطالبة في عدد 397 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي.

وشدد المحافظ على الاهتمام بتوفير كل سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان، مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

من جانبه، أوضح عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه لم يتم تلقى أية شكاوى خلال اليومين الأول والثاني للامتحانات وتم التشديد على عدم السماح نهائيا بدخول الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، لافتًا إلى انتظام سير العمل بجميع لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات، مؤكدًا أن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد مطبوعة بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب والأسئلة من الكتاب المدرسي وفقًا للمقررات الدراسية التي درسها الطلاب.