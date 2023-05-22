رصف الطرق وأعمال نظافة ورفع كفاءة الإنارة بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تمهيد وتوسعة الطرق، للبدء في رصفها، إضافة لأعمال تركيب البلدورات، وأعمال الرش المسائية لمقاومة الحشرات الطائرة، إضافة لأعمال النظافة ورفع المتولد اليومي، ورفع كفاءة الإنارة، وإصلاح خط مياه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وغيرها من الخدمات.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم،تركيب البلدورات في شارع المحكمة وذلك عقب الانتهاء من وضع طبقة السن النهائيه، استعدادا للرصف، ووضع طبقة الأسفلت السطحية، وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة، ورفع معدلات الأمان بالطرق الداخلية بالمدينه، بحضور مهندس الاعمال ،نصحي سعدالله وفريق العمل المعاون له والمتابعة الميدانية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، مشدداً على إنهاء الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما رفع النظافة من منطقة المساكن الشرقية ومسح الشوارع بها و الكورنيش وطريق بلطيم الحامول والمنطقة الغربية والشرقية، وأمام شركة الكهرباء، والمستشفي، والكورنيش، ومنطقة السوق القطاعين والهضبة والطريق الدائري بحرين ومنطقة القدس، والمنطقة الصناعيه، وقص الأشجار.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات مكافحة الناموس، والحشرات لتشمل المدينة، وجميع قرى مركز بيلا طبقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن، وقامت وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا بإشراف أشرف الدقش، بشن حملة بالسيارات بشوارع المدينة ومستشفي بيلا والقرى، لمواجهة الحشرات الطائرة، حفاظاً على صحة المواطنين، ولمنع انتشار الأمراض، وجارٍ العمل في القرى حسب الخطة الموضوعة للقضاء على الناموس وذلك بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية.

تابع علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، ومعدلات التنفيذ، مؤكداً أنه تم الانتهاء من فرد ومك طبقة السن بشوارع المتعمرة، وجارى عمل السنفرة النهائية والانتهاء من رفع المطابق والصفايات الامطار، استعدادا لوضع طبقة الاسفلت بشوارع المستعمرة، وقرب الانتهاء من أعمال التكسية وتوسعة معدية مصرف شارع الدلتا القديم عقب الانتهاء من إحلاله وتجديد استكمال الأعمال القائمة بفرد ومك السن طبقة الأساس بشارع سعد زغلول، وجاري الاستعداد لرفع مناسيب السن وسحب عينات و مراجعة منسوب السن بالمناطق الجارى رصفها بحضور رؤساء الاحياء الاستاذ فريد حلمى رئيس حى جنوب الاستاذ اشرف داود رئيس حى شمال والإدارة الهندسية برئاسة المهندس حسن الطراوى وإدارة المشروعات المهندس أشرف سعودى والمتابعة الميدانية وقسم الإشغالات وفريق العمل المعاون.

تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه أعمال صيانة كشافات الاناره العامه بكوبري فوه العلوى، وتم إحلال وتجديد الكابلات وتغير كشافات الإنارة خاصة كوبري فوه العلوى، إضافة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المتولد القومي.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع المدينة حيث يتم وضع طبقة الأسفلت بالشوارع المدرجة بالخطة، كما تابع أعمال شركة مياه الشرب في صيانة وإصلاح خط مياه قطر 8 بوصة بقرية برية لاصيفر، وأعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة منظومة النظافة، ومتابعة أعمال رفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بالقرى، ومتابعة رفع كفاءة الطرق ونظافتها بمركز ومدينة سيدي سالم.