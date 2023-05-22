رسالة ماجستير تكشف: مستخلص مسحوق "العقرب المصرى" له نشاط مضاد للأورام السرطانية

الغربية مصطفى عادل

حصل الباحث عبد الوهاب نصر النويهى على درجة الماجستير من جامعة طنطا فى دراسة بعنوان "تقييم فاعلية مسحوق العقرب لييورس كوانيكواستراس كمضاد للأورام وتأثيره على خلايا الكبد للفئران الحاملة للورم".

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة نبيلة إبراهيم الدسوقى، والدكتور صبرى على النجار أستاذ علم الفسيولوجى والدكتور وسام محمد سلامة أستاذ اللافقاريات، والدكتورة سهام أحمد الهريدى أستاذ الأنسجة وكمياء الأنسجة جامعة بنها، والدكتورة هالة عبد العظيم مصطفى أستاذ علم الفسيولوجى جامعة طنطا، وتحت أشراف الدكتورة نبيلة إبراهيم الدسوقى أستاذ الانسجة وكيمياء الأنسجة والدكتور صبرى على النجار أستاذ علم الفسيولوجى والدكتورة وسام محمد سلامة أستاذ اللافقاريات بكلية العلوم جامعة طنطا.

وقال الباحث، إن الدراسة تناولت الكشف عن مسببات الأورام فى العالم وأن انتشار الأورام يعتبر ثانى أكبر مسبب للوفاة بعد أمراض القلب، ومن أشهر طرق لعلاج الأورام هى الجراحة والعلاج الكيماوى، من أشهر العلاجات هى السيسبلاتين الذى يستخدم للعلاج وللقضاء على السرطانات البشرية مثل سرطان الثدى والكبد والمبايض وغيرها.

وأضاف الباحث، أنه وجد أن السيسبلاتين له تأثيرات جانبية متعددة على الخلايا السليمة أيضا، لذلك كان من الضرورى البحث عن منتجات طبيعية مضادة للسرطان ليس لها آثار جانبية على جسم الإنسان لافتا، إلى أنه من هنا تلخصت فكرة الدراسة فى استخدام "مطحون" أو مسحوق جسم العقارب المصرية" لييورس كوانيكواستراس" المنتشرة فى أسوان بعد نزع الجزء السام منها واختبار فاعليتها كمضادة للأورام السرطانية الثديية وتقليل سمية العلاج الكيماوى فى فئران التجارب.

وأشار الباحث، إلى أن الدراسة تعتبر الأولى من نوعها فى مصر حيث تستخدم العقارب المطحونة أو المجففة فى الطب الصينى البديل منذ فترة لتقوية المناعة ضد مختلف الأمراض المناعية ونزلات البرد والانفلونزا وأيضا فى صنع بعض الأنواع من المخبوزات والمعجنات وتعتبر كتوابل هامة جدا فى الصين وذلك لإحتوائها على نسبة عالية من البروتين تصل إلى 78% وبعض أنواع من الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والماغنسيوم والكالسيوم.

وذكر الباحث، أن نتائج هذه الدراسة أوضحت أن مستخلص مسحوق جسم هذه الأنواع من العقارب المصرية لة تأثير سمى على الخلايا السرطانية الكبدية والثديية البشرية معملياً موضحا أن مستخلص مسحوق جسم العقرب المصرى أو عقربة أسوان له تأثير وقائى للنسيج الكبدى فى الفئران الحاملة لورم الأستسقاء البطنى ويقلل السمية الناتجة من العلاج الكيماوى بعقار السيسبلاتين، وفسرت الدراسة هذا التأثير الجيد والمضاد للأورام لهذا المستخلص نتيجة لوجود مادة الكايتين فى الهيكل الخارجى للعقرب وحمضى الاوليك والاوكتادونيك حيث أن لهم نشاط مضاد للأورام ومضاد للأكسدة.

وأشار الباحث إلى أن الدراسة توصى بإجراء المزيد من التجارب المستقبلية على هذا المستخلص الفريد لعلاج أنواع مختلفة من السرطانات البشرية المستعصية وتقليل سمية العلاج الكيماوى.