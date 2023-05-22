وذكر المكتب الإعلامي للسوداني -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء محمد السوداني أجرى اليوم، زيارة إلى المفوضية العليا للانتخابات، وأوضح أن الأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة، لمنع أى تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية".

وأشار إلى أن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساسي للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها، مشددا على ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتلقي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية.

ولفت السوداني، إلى أن الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي و الديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية، مؤكدا دعمه لهذه المؤسسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي.

من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن التطور الكبير بالعمل الأمني في العراق يفتح الباب للتعاون بين البلدين.

وذكرت الداخلية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ونظيره الأردني مازن الفراية، زارا مدرسة التدريب الخاص بالشرطة الاتحادية في بغداد، حيث استمع الوزير الأردني استمع إلى شرح موجز عن المحاضرات الخاصة بالاستطلاع والأدلة الجنائية والمخدرات، بالإضافة إلى التدريب على فض الشغب وحقوق الإنسان والطائرات المسيرة والهندسة العسكرية، والأمور الأخرى التي من شأنها رفع القدرات التدريبية والكفاءة لرجال الأمن ضباطا ومنتسبين.

وأبدى وزير داخلية المملكة الأردنية إعجابه بالتطور الكبير في قدرات قوات الشرطة الاتحادية والجهود التي تبذل من قبلها، مؤكدا أن هذا التطور في العمل الأمني يفتح الباب للتعاون بين المؤسستين في البلدين الشقيقين.

