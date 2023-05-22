رئيس إندونيسيا يبحث مع الرئيس الأوكراني تسوية الأزمة مع روسيا

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أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن دعمه لجهود السلام في أوكرانيا، مؤكدا أن إندونيسيا على استعداد لتكون جسر سلام بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي بين ويدودو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي عقد على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية الأحد، بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

وقال ويدودو إن إندونيسيا مستعدة لتكون جسر سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في أوكرانيا وقدم تعازيه لأسر ضحايا الصراع.

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن تقديره لدور إندونيسيا في السعي للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

وأضاف أنه لا يزال يتذكر اللحظة التي زار فيها الرئيس جوكو ويدودو كييف العام الماضي، ليصبح أول زعيم آسيوي يزور أوكرانيا منذ الحرب.

كما ناقش الزعيمان في الاجتماع أهمية سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، والتي تمت مناقشتها أيضا خلال زيارة الرئيس الإندونيسي إلى كييف العام الماضي. وأعرب ويدودو عن دعمه لتمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود.

وقال ويدودو: "أرحب بتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود لمدة شهرين آخرين. إنه أمر مهم للغاية لاستمرار سلسلة توريد القمح العالمية".

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع المساعدات الإنسانية.. وتعهدت إندونيسيا بالمساهمة في تجديد أحد المستشفيات في أوكرانيا.

وأضاف ويدودو أن "الحكومة الإندونيسية تواصل التنسيق مع البنك الدولي ووزارة الصحة الأوكرانية لمناقشة هذه (الخطة)".