رئيسة اليونان تمنح رئيس الوزراء ميتسوتاكيس تفويضا لتشكيل حكومة ائتلافية

كتبت: هناء أبو العز

منحت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو تفويضا مدته ثلاثة أيام لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لتشكيل حكومة ائتلافية بعد فوز حزبه المحافظ في الانتخابات البرلمانية أمس الأحد، وإن لم يحصل على أغلبية مطلقة.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه يمكن لميتسوتاكيس التفاوض مع الأحزاب الأخرى لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية.

وإذا ثبت عدم نجاح المحاولة، فسيتم نقل "التفويض الاستكشافي" إلى الطرف الثاني، وهو حزب "سيريزا" اليساري، وبعد ذلك إلى الطرف الثالث، وهو حزب "باسوك" الاشتراكي.

وفي حال عدم نجاح أي حزب في تشكيل ائتلاف، فستقوم الرئيسة اليونانية بتعيين حكومة انتقالية لنقل الدولة إلى انتخابات جديدة بعد حوالي شهر.