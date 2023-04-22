اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 02:21 م
أكرم القصاص
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رئيسة اليونان توافق على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في 21 مايو

السبت، 22 أبريل 2023 01:20 م
رئيسة اليونان توافق على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في 21 مايو اليونان
وكالات

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وافقت رئيسة اليونان على طلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت، لحل البرلمان وإجراء انتخابات في 21 مايو فيما تستعد البلاد لتصويت من غير المرجح أن يسفر عن فائز صريح.

وأعلن ميتسوتاكيس عن موعد الانتخابات خلال اجتماع لمجلس الوزراء في أواخر مارس أي قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته رسميا في يوليو. وقال للرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو السبت، إنه سيتم حل البرلمان في 23 أبريل.

وقالت ساكيلاروبولو لرئيس الوزراء المحافظ "أتمنى أن نعيش فترة هادئة مثمرة قبل الانتخابات من أجل صالح البلاد" إيذاناً ببداية فترة الحملات الانتخابية التي تستمر أربعة أسابيع.

 

 


اليونان

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الانتخابات التشريعية فى اليونان



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