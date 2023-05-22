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حار نهارًا معتدل ليلا.. تعرف على تفاصيل حالة طقس الغد

الإثنين، 22 مايو 2023 09:40 م
حار نهارًا معتدل ليلا.. تعرف على تفاصيل حالة طقس الغد حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا معتدلاً فى الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدًا نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الثلاثاء: القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى  25 درجة  .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".


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