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الأرصاد: استمرار طقس الأجواء الصافية من الآن وحتى الخميس المقبل

الإثنين، 22 مايو 2023 09:15 م
الأرصاد: استمرار طقس الأجواء الصافية من الآن وحتى الخميس المقبل الارصاد
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمود القاياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تعرضت اليوم لعاصفة ترابية، ولكن مع مرور الوقت اليوم بدأت الأجواء تصبح صافية، وبدأت الرؤية الافقية على الطرق لوضعها الطبيعى.

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وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الأجواء الصافية ستظل مستمر حتى يوم الخميس، وإن وجدت بعض الرياح التي تثير الرمال، والأجواء ستظل صافية حتى يوم الخميس.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الجمعة سنتأثر بكتل هوائية جنوبية قد تثير الرمال والأتربة خاصة على الجانب الغربى من مصر والسواحل الشمالية ، موضحا أن هناك امطار خفيفة وغير مؤثرة في الجانب الجنوبى من مصر اليوم وستنحصر الأمطار الخفيفة غدا على جبال سيناء والبحر الأحمر .

 

 


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