جاء ذلك فى رسالة جوتيريش، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى للتنوع البيولوجى، التى نشرها الموقع الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش - في رسالته - إنه "في هذا اليوم نفكر في علاقتنا بنظام دعم الحياة للبشرية، من الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نأكله، إلى الطاقة التي تمدنا بالطاقة والأدوية التي تعالجنا، تعتمد حياتنا بالكامل على النظم البيئية الصحية".

وأضاف "ومع ذلك، فإن أفعالنا تدمر كل ركن من أركان الكوكب. ثمة مليون نوع معرض لخطر الانقراض نتيجة تدهور الموائل الطبيعية، والتلوث المتصاعد، وأزمة المناخ المتفاقمة. يجب أن ننهي هذه الحرب على الطبيعة".

وأشار جوتيريش إلى أن اتفاقية العام الماضي بشأن إطار عمل (كونمينج-مونتريال) العالمي للتنوع البيولوجي شكلت خطوة مهمة، إلا أنه حان الوقت الآن للانتقال من الاتفاق إلى العمل.

وقال إن "هذا يعني ضمان أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، وإعادة توجيه الدعم من الأنشطة المدمرة للطبيعة نحو الحلول الخضراء، والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، أقوى حراس للتنوع البيولوجي في عالمنا، ودفع الحكومات والشركات إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأسرع ضد فقدان التنوع البيولوجي وأزمة المناخ".

واختتم جوتيريش رسالته بالقول: "دعونا نعمل معا عبر الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتأمين مستقبل مستدام للجميع".