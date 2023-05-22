اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 09:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز أكتوبر يستأنف تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار

الإثنين، 22 مايو 2023 09:00 ص
جهاز أكتوبر يستأنف تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار اسكان ارشيف
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستأتف جهاز أكتوبر الجديدة،  تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة  أكتوبر الجديدة.
 
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة من 51 : 100، يوم الإثنين 22/5/2023، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 23/5/2023، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 24/5/2023، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 25/5/2023، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 28/5/2023، والقطع من 301 : 358، يوم الإثنين 29/5/2023.
وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6  من 1 : 50، يوم الثلاثاء 30/5/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 31/5/2023،  والقطع بالمجاورة 7 من 1 : 40 يوم الخميس 1/6/2023،  والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 4/6/2023، والقطع من 81 : 120،  يوم الإثنين 5/6/2023، والقطع من 121 : 160، يوم الثلاثاء 6/6/2023، والقطع من 161 : 200، يوم الأربعاء 7/6/2023، والقطع من 201 : 240، يوم الخميس 8/6/2023. 
 
ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، عن أنه سيتم القطع من 241 : 280، يوم الأحد 11/6/2023، والقطع من 281 : 320،  يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 321 : 360، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع من 361 : 400، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع من 401 : 440، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من  441 : 480، يوم الأحد 18/6/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين  19/6/2023 : الأربعاء 21/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه اكتوبر الجديده

اراضي الاسكان

الاراضي المميزه



الموضوعات المتعلقة

الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بأكتوبر الجديدة

السبت، 20 مايو 2023 11:07 ص

كيف تحولت "عشش السودان" من العشوائية إلى روضة حضارية بالدقى.. 4 مراحل قضت على النمو العشوائى ووفرت للأهالى سكنا كريما.. انتهاء تسكين 228 أسرة بوحدات حضارية.. وإنشاء مجمع خدمى متكامل لتلبية احتياجات المواطنين

الأحد، 21 مايو 2023 12:00 ص

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع "العمارة الخضراء" بمدينة حدائق العاصمة

الأحد، 21 مايو 2023 11:03 ص

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالمرحلة الثانية بسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية

الأحد، 21 مايو 2023 11:10 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة