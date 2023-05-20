الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بأكتوبر الجديدة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة ، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك خلال الفترة من غد الأحد الموافق 21/5/2023 إلى يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة من 1 : 50، غدا الأحد 21/5/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 22/5/2023، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 23/5/2023، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 24/5/2023، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 25/5/2023، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 28/5/2023، والقطع من 301 : 358، يوم الإثنين 29/5/2023.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6 من 1 : 50، يوم الثلاثاء 30/5/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 31/5/2023، والقطع بالمجاورة 7 من 1 : 40 يوم الخميس 1/6/2023، والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 4/6/2023، والقطع من 81 : 120، يوم الإثنين 5/6/2023، والقطع من 121 : 160، يوم الثلاثاء 6/6/2023، والقطع من 161 : 200، يوم الأربعاء 7/6/2023، والقطع من 201 : 240، يوم الخميس 8/6/2023.

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، عن أنه سيتم القطع من 241 : 280، يوم الأحد 11/6/2023، والقطع من 281 : 320، يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 321 : 360، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع من 361 : 400، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع من 401 : 440، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من 441 : 480، يوم الأحد 18/6/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين 19/6/2023 : الأربعاء 21/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.