جامعة دمياط توقع بروتوكول تحالف إقليم الدلتا لتنفيذ استراتيجية وطنية للتعليم العالي

دمياط - هيثم مراد

شهد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط ، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون "تحالف إقليم الدلتا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" والذي انعقد بجامعة طنطا في حضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء جامعات الدلتا.

وينص البروتوكول على مشاركة الأطراف الموقعة فى السعى لتوفير فرص عمل للخريجين المؤهلين، وكذلك المشاركة فى ملتقيات التوظيف، وتقديم الدعم العلمى للابتكارات والمشروعات التى يتقدم بها الطلاب والخريجين، ويتوفر فيها شرط القابلية للتنفيذ الفعلي، فضلًا عن تقديم الدعم لهم فى عمل دراسات الجدوى، وطرق التنفيذ المبتكرة، وإتاحة مصادر البحث والمعامل البحثية.

كما تهدف بنود البروتوكول أيضا إلى المشاركة فى أعمال التنفيذ والرقابة على الجودة طوال مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتدريب على الآلات والمعدات ووسائل الإنتاج المتوفرة لدى مقرات ومصانع ومعامل كافة الأطراف الموقعة.

وتتيح الجهات المُشاركة بالبروتوكول من القطاع الخاص الفرصة للطلاب والخريجين لتصميم النماذج الأولية والقوالب وإنتاج العينات "فى حدود تكلفة التنفيذ"، داخل المصانع والورش الخاصة بها.

ومن جانبه أعلن الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أن أولى مشروعات التحالف التى تنطلق من جامعة دمياط، بمشروع صناعات منتجات الألبان والتى تم إعداد دراسات علمية متكاملة تهدف إلى التطوير و زيادة الإنتاجية وكذا تشغيل الخريجين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأفكار التى تتبناها الجامعة والتى سيكون لها فرص كبيرة للدخول فى حيز التنفيذ وفق بنود وفاعليات هذا البروتوكول.