ندوة بجامعة المنصورة الجديدة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى من النظرية للتطبيق"

الدقهلية: محمد الحبشي

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة الجديدة، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعى من النظرية إلى التطبيق" تناولت تعريف ونشأة وأنواع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وكذلك المواضيع الرائجة فى البحث العلمي والأكثر حداثة فى هذا المجال.

وكرم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الطلاب الأوائل خلال الفصل الدراسي السابق والطلاب المتميزين المشاركين فى المسابقات المختلفة، وكرم المشاريع الفائزة خلال المعرض.

وتفقد الدكتورمعوض الخولي رئيس الجامعة، المشاريع الخاصة بالطلبة والتي تعكس مستوى جودة العملية التعليمية من حيث تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتكامل فيما بينها، وقد تم تقييم مشاريع مواد الكلية التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة، حيث إنه تم تقييم أكثر من 35 مشروعا في مواد الدوائر الإلكترونية، وقواعد البيانات وتعلم الآلة، وقدمت المشاريع نماذج رائعة في مجال الروبوتات والمنازل الذكية والسيارات ذاتية القيادة، وتم تقييم المشاريع المعروضة بواسطة الضيوف وعميد الكلية وكذلك تم تكريم الطلبة الاوائل في المشاريع التي تم عرضها خلال المعرض.