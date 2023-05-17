اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 08:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ندوة بجامعة المنصورة الجديدة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى من النظرية للتطبيق"

الأربعاء، 17 مايو 2023 07:52 م
ندوة بجامعة المنصورة الجديدة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى من النظرية للتطبيق" جانب من الفاعلية
الدقهلية: محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة الجديدة، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعى من النظرية إلى التطبيق" تناولت تعريف ونشأة وأنواع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، وكذلك المواضيع الرائجة فى البحث العلمي والأكثر حداثة فى هذا المجال.
 
وكرم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الطلاب الأوائل خلال الفصل الدراسي السابق والطلاب المتميزين المشاركين فى المسابقات المختلفة، وكرم المشاريع الفائزة خلال المعرض.
 
وتفقد الدكتورمعوض الخولي رئيس الجامعة، المشاريع الخاصة بالطلبة والتي تعكس مستوى جودة العملية التعليمية من حيث تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتكامل فيما بينها، وقد تم تقييم مشاريع مواد الكلية التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة، حيث إنه تم تقييم أكثر من 35 مشروعا في مواد الدوائر الإلكترونية، وقواعد البيانات وتعلم الآلة، وقدمت المشاريع نماذج رائعة في مجال الروبوتات والمنازل الذكية والسيارات ذاتية القيادة، وتم تقييم المشاريع المعروضة بواسطة الضيوف وعميد الكلية وكذلك تم تكريم الطلبة الاوائل في المشاريع التي تم عرضها خلال المعرض.

جامعة المنصورة الجديدة

الذكاء الإصطناعي

تقيم المشاريع

الحاسبات والمعلومات

ندوه علميه

وزارة التعليم العالي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة