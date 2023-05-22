تنظيم 32 من جلسات الدوار بقرى المبادرة في أسوان

أسوان - صلاح المسن

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسوان، عددا من جلسات التوعية ضمن مبادرة "جلسات الدوار" بعدد من قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود المجلس لتقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

من جهتها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة في تصريحات صحفية أنه بناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان محافظ أسوان، تم استكمال تنظيم 32 من جلسات الدوار استهدفت توعية 1700 سيدة ورجل وطفل داخل 15 من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك بالتعاون مع علماء الأوقاف بالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروى، لافتة، إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

من ناحية أخري، كانت قد إنطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة " والتى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون الجهات المعنية داخل 50 من قرى (حياة كريمة) بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو. تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة في" تصريحات صحفية " بأن ذلك يأتي ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والمعيشى والثقافى للمرأة ولمختلف أفراد الأسرة.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن الحملة تستمر على مدار خمسة أيام حيث تضمن اليوم الأول والثانى لها تنفيذ 2500 زيارة منزلية، إستهدفت توعية حوالى 11633 رجل وسيدة وطفل، وذلك بمشاركة مجموعة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية.