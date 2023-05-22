"القومى للمرأة بالإسكندرية" يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من حملة "بلدى أمانة"

الإسكندرية جاكلين منير

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية الثانية للمرحلة الثانية من حملة " بلدى أمانة".

وقالت ماجدة الشاذلي مقرر الفرع بالإسكندرية، إن ذلك جاء فى إطار إطلاق المجلس القومى للمرأة المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى تبدأ المرحلة الثانية غدا الثلاثاء وتهدف إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المحتمع فى ظل الأزمات العالمية.

وقد استهدفت الحملة الرائدت بالمجلس والمتطوعات الواعظات وخادمات الكنيسة وأعضاء الفرع من المشتركين في الحملة.

وأشارت مقرر الفرع إلى أن التدريب تضمن التعرف على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة كما تم عرض تطورات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز و مدينة برج العرب والذي أشار إليه اللواء طه زهير رئيس مجلس ومدينة برج العرب وأوضح تطورات المشروعات التي تم تنفيذها بالقرى المستهدفة من المشروع.

وأضافت أن هذا التدريب يسبق انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب والتى سيتم تنفيذها بعدد من القرى المختارة على مستوى محافظة الإسكندرية بأحياء شرق ووسط وغرب والمنتزه.