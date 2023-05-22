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تعليم الجيزة: 98% نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية امتحان الهندسة

الإثنين، 22 مايو 2023 03:29 م
تعليم الجيزة: 98% نسبة حضور طلاب الشهادة الإعدادية امتحان الهندسة غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية من داخل غرفة عمليات المديرية(مركزي)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأوضح مدير المديرية، أن إجمالى عدد المتقدمين لامتحان الهندسة من طلاب الشهادة الإعدادية اليوم بلغ 190764 طالب وطالبة بنسبة حضور 98%.
 
وأكد مدير المديرية أنه لم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.
 
الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أعلنت اليوم إلغاء عام دراسي كامل لـ9 طلاب بالشهادة الإعدادية بإدارات بولاق الدكرور والدقي والهرم وشمال الجيزة والعمرانية، وذلك لحيازة هاتف محمول داخل اللجان ومحاولة الغش، وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التى تتخذها وزارة التربية والتعليم برعاية الدكتور رضا حجازى، وبناء على التعليمات المشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأكدت المديرية إلغاء تكليف رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والموجهين والمقيمين داخل اللجنة وإحالتهم للشؤون القانونية للتقصير في عملهم.

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