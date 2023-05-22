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تعليم البحر الأحمر: تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس غدا

الإثنين، 22 مايو 2023 11:30 ص
تعليم البحر الأحمر: تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة بالمدارس غدا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن سيتم تسليم ارقام جلوس الثانوية العامة الادارة التعليمية المختلفة بالمحافظة اليوم وغدا الثلاثاء، وسيتم تسليمها للمدارس فور وصولها للإدارات المختلفة.
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن لطلاب المدارس استلام ارقام الجلوس من المدارس بداية من غدا الثلاثاء، مؤكدا أنها وصلت إلى المديرية . 
 
على جانب آخر أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك أكثر من مدرسة جديدة من المقرر أن تستقبل الطلاب هذا العام منها مدرسة محمد البغدادي بشارع الحجاز، وكذلك مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية فى مدينة الغردقة.
 
 
 


 

 


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