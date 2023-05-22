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تعرف على قائمة الفائزين بالتزكية فى دورة 2023/2027 بالغرفة التجارية فى الأقصر

الإثنين، 22 مايو 2023 08:44 م
تعرف على قائمة الفائزين بالتزكية فى دورة 2023/2027 بالغرفة التجارية فى الأقصر صندوق انتخابات-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، حسم العملية الإنتخابية لدورة 2023/2027، عقب تنازل 14 عضوا عن الترشح لإنتخابات مجلس الغرفة في الدورة الجديدة، حيث جاءت قائمة الفائزين بالتزكية كل من:- (صلاح محمد خليل بدر-يحي محمد يحي - محمد فرج خضرى فراج- حسام الدين عثمان إمام -محمد قناوى محمد سيد -رجائي موريس إبراهيم قوسه).
 
ويقول صلاح محمد خليل أول رئيس فى تاريخ الغرفة التجارية بالأقصر، إنه فى 2019 شهدت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، تشكيل أول مجلس إدارة لها لأول مرة عقب فصلها عن غرفة قنا فى نوفمبر الماضى، حيث فاز فى هيئة مكتب الغرفة للدورة الجديدة 2019/2023، بمقعد رئاسة مجلس إدارة الغرفة، وأسفرت عملية انتخاب هيئة مكتب غرفة الأقصر التجارية، ففي منصب النائبين عن فوز كلا من "المهندس يحيى عبدالرحمن" بمنصب النائب الأول و"سالم شرقاوى" بمنصب النائب الثانى، وفوز "مصطفى محمد سيد "بأمانة الصندوق، و"زين العابدين أحمد لبيب" بمنصب أمين الصندوق المساعد، و"مختار عبدالتواب عبدالعزيز أحمد" و"عبد الحكيم عبد الواحد محمود محمود" بمنصب السكرتير العام للغرفة.
 
وكان يعتبر هذا التشكيل هو أول هيئة لمكتب الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر بعد فصلها عن محافظة قنا، وذلك بعد قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، لتشكيل أول هيئة مكتب للغرفة في أول دورة لها بعد فصلها عن غرفة قنا، وكانت الغرفة حسمت نتيجة إنتخاباتها بالتزكية، وأسفرت النتائج وقتها عن عضوية مجلس إدارة الغرفة لكل من: "محمد فرج خضرى وشهرته "منصور فرج"، و"حسام الدين عثمان" و"سالم شرقاوى" و"صلاح محمد خليل بدر" و"جمال عبدالسلام متولى" و"سلامة رشيدى سليمان" و"محمد سمير حسن محمد" و"أحمد حمزة صالح حسن".

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