تعرف على عقوبة الموظف حال ظهوره على التلفزيون دون إذن من رئيس عمله؟

محاكم مجلس الدولة، اعتادت على إصدار أحكام قضائية لصالح المواطن والمؤسسات، فقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإثبات ترك الطاعن لخصومته، فى طعن مقام من موظف يعمل بإحدى شركات البترول ووقعت عليه جزاء تأديبى لما نُسب له من الظهور فى إحدى البرامج التلفزيونية دون الحصول على الموافقة اللازمة من جهة عمله.
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه، أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها، وهى شوكة بترول ونسب له مخالفة التعليمات طبقاً للتحقيق الإدارى الذى تم معه، وذلك على سند من القول بقيامه بالظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية دون الحصول على الموافقة اللازمة، ونعى الطاعن على القرار مخالفته صحيح الواقع والقانون، وطلب قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وبرأته مما نُسب اليه.
وذكرت المحكمة، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر أمام المحكمة بشخصه وقرر أنه يترك الخصومة فى الطعن الماثل فى مواجهة الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها، والذى مثل أمام المحكمة وقبل ترك الطاعن للخصومة، وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطة القانونية، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن.
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