تعرف على عقوبة الموظف حال ظهوره على التلفزيون دون إذن من رئيس عمله؟

محاكم مجلس الدولة، اعتادت على إصدار أحكام قضائية لصالح المواطن والمؤسسات، فقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بإثبات ترك الطاعن لخصومته، فى طعن مقام من موظف يعمل بإحدى شركات البترول ووقعت عليه جزاء تأديبى لما نُسب له من الظهور فى إحدى البرامج التلفزيونية دون الحصول على الموافقة اللازمة من جهة عمله.

وذكر الطاعن شرحاً لطعنه، أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها، وهى شوكة بترول ونسب له مخالفة التعليمات طبقاً للتحقيق الإدارى الذى تم معه، وذلك على سند من القول بقيامه بالظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية دون الحصول على الموافقة اللازمة، ونعى الطاعن على القرار مخالفته صحيح الواقع والقانون، وطلب قبول الطعن شكلًا وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وبرأته مما نُسب اليه.

وذكرت المحكمة، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حضر أمام المحكمة بشخصه وقرر أنه يترك الخصومة فى الطعن الماثل فى مواجهة الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها، والذى مثل أمام المحكمة وقبل ترك الطاعن للخصومة، وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطة القانونية، الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بإثبات ترك الخصومة فى الطعن.