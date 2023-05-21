محافظ سوهاج: إزالة 652 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 652 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات والتي بدأت في 1 مايو الجاري.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 372 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 27435 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 280 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 48 فدان و 6 سهم.

وشدد " الفقي " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.