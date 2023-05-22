تأجيل محاكمة 13 متهما فى أحداث عنف بكفر الشيخ وحبس 8 وإخلاء سبيل شخصين

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وسكرتارية أحمد الميداني، تأجيل محاكمة 13 متهمًا من عائلة واحدة بينهم 4 سيدات في أحداث عنف بإحدي القري التابعة لمركز مطوبس إلى جلسة يوم 17 سبتمبر 2023 للمرافعة، وحضور المحامي الأصيل، وللصلح، وذلك على خلفية اتهامهم بالشروع في قتل بعضهم نتيجة تلك الأحداث بسبب خلافات عائلية.

كما أمرت المحكمة بحبس 8 متهمين بينهم 3 سيدات، وضبط وإحضار 3 متهمين آخرين بينهم سيدة واحدة، وإخلاء سبيل شخصين على ذمة القضية من جلسة محاكمتهما، وذلك في أحداث القضية رقم 1312 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 4131 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال 13 متهمًا أبناء عمومة جميعهم يقيمون باحدي القري التابعة لمركز مطوبس إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم بالشروع في قتل بعضهم خلال مشاجرة نشبت بينهم في أحداث عنف شهدتها تلك القرية.

والمتهمون هم :"سعد.ع.ع.ط"، 47 عامًا، فلاح، و"نادر.س.ع.ط"، 26 عامًا، فلاح، و"محمد.س.ع.ط"، و"زوات.س.م.ا"، و"همت.ع.ع.ح"، و"عبدالعزيز.ع.ع.ع.ط"، 42 عامًا، فلاح، وخيري.ع.ع.ط"، 49 عامًا، فلاح، و"أبوزيد.ع.ع.ع.ط"، فلاح، و"محمد.ع.ع.ط"، و"حازم.خ.ع.ع.ط"، و"مها.ز.م.ا"، و"سعده.ع.ع.غ"، و"كمال.خ.ع.ع.ط".

ووفقًا لقرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه تبين أنهم يوم 22 أكتوبر 2021 بدائرة مركز مطوبس، شرع المتهمين الأول والثاني والثالث في قتل المتهمين السادس والسابع عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهما وأعدوا لذلك الغرض أداة "عصا خشبية".

وتبين أن المتهمين عند مشاهدة المجني عليهما كالوا لهما عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسدهما قاصدين من ذلك إزهاق روحهما وأحدثوا بهما من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

كما أن المتهمين الأول والثاني والرابعة والخامسة شرعوا في قتل المتهم الثامن عمدًا مع مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أداة "عصا خشبية"، وعندما شاهدوه كالوا لهما عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسدهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه فاحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

والمتهمان السابع والثامن شرعا في قتل المتهم الأول عمدًا مع مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أداة "عصا خشبية"، وعندما شاهدوه كالوا لهما عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسدهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه وأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

والمتهمين السادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثانية عشرة والثالثة عشرة شرعوا في قتل المتهم الثاني عمدًا مع مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أداة "عصا خشبية"، وعندما شاهدوه كالوا لهما عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسدهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه وأحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

والمتهم التاسع شرع في قتل إحدى السيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أداة "عصا خشبية"، وعندما شاهدوه كالوا لهما عدة ضربات استقرت بمناطق مختلفة من جسدهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه فاحدثوا ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

كما وجه للمتهمين جميعًا إحرازهم وحيازتهم "عصا خشبية وطوب"، يستخدمان في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية أو المهنية لحملها.