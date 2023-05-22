بسام راضى: إيطاليا تعول على مصر لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية لأراضيها

كتب محمد شرقاوى

أكد السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، أن إيطاليا مهتمة بالتعاون مع مصر خاصة فيما يخص الطاقة والغاز الطبيعي والغاز المسائل، كما أن شركة إيني الإيطالية لها نشاط كبير في مصر.

وقال راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر لديها محطتين لإسالة الغاز الطبيعي، والتي ليس لها مثيل في الشرق الأوسط.

وتابع : إيطاليا تسعى لتكون مركزا لتصدير الغاز المسال والطبيعي لدول أوروبا عقب استيراده من مصر.

وأضاف راضي، أن هناك هاجسا لدى الحكومة الإيطالية من خطورة الهجرة غير الشرعية، والتي تتزايد خلال فصل الصيف.

وأفاد راضي، أن مصر تستضيف نحو 8 ملايين مواطن من دول أخرى، ويتمتعون بكافة الحقوق مثل المواطنين المصريين، دون الحصول على أي مقابل مادي.

وأكمل: عدم إنهاء الازمة الليبية يساعد على تدفق الهجرة غير الشرعية لإيطاليا ودول أوروبا، موضحًا أن مصر لم يغادر منها أي حالة هجرة غير الشرعية خلال الفترة الماضية، كما أن إيطاليا تعول على مصر لحل الأزمة الليبية لمنع الهجرة غير الشرعية.

وأوضح سفير مصر لدى روما، أن إيطاليا دولة قوية في أوروبا، تنظر لمصر في غاية الاحترام، وتتطلع لتحقيق المنفعة المتبادلة، كما أن هناك تعاون عسكري بين مصر وإيطاليا منذ عقود.