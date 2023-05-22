اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 09:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بسام راضى: إيطاليا تعول على مصر لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية لأراضيها

الإثنين، 22 مايو 2023 08:55 م
بسام راضى: إيطاليا تعول على مصر لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية لأراضيها السفير بسام راضى
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، أن إيطاليا مهتمة بالتعاون مع مصر خاصة فيما يخص الطاقة والغاز الطبيعي والغاز المسائل، كما أن شركة إيني الإيطالية لها نشاط كبير في مصر.
 
وقال راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر لديها محطتين لإسالة الغاز الطبيعي، والتي ليس لها مثيل في الشرق الأوسط.
 
وتابع : إيطاليا تسعى لتكون مركزا لتصدير الغاز المسال والطبيعي لدول أوروبا عقب استيراده من مصر.
 
وأضاف راضي، أن هناك هاجسا لدى الحكومة الإيطالية من خطورة الهجرة غير الشرعية، والتي تتزايد خلال فصل الصيف.
 
وأفاد راضي، أن مصر تستضيف نحو 8 ملايين مواطن من دول أخرى، ويتمتعون بكافة الحقوق مثل المواطنين المصريين، دون الحصول على أي مقابل مادي.
 
وأكمل: عدم إنهاء الازمة الليبية يساعد على تدفق الهجرة غير الشرعية لإيطاليا ودول أوروبا، موضحًا أن مصر لم يغادر منها أي حالة هجرة غير الشرعية خلال الفترة الماضية، كما أن إيطاليا تعول على مصر لحل الأزمة الليبية لمنع الهجرة غير الشرعية.
 
وأوضح سفير مصر لدى روما، أن إيطاليا دولة قوية في أوروبا، تنظر لمصر في غاية الاحترام، وتتطلع لتحقيق المنفعة المتبادلة، كما أن هناك تعاون عسكري بين مصر وإيطاليا منذ عقود.

بسام راضي

ايطاليا

مصر

الهجرة غير شرعية

احمد موسى



الموضوعات المتعلقة

السفير بسام راضي: إيطاليا سهلت عودة القطع الأثرية بعد خروجها بشكل غير قانوني

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:59 م

السفير بسام راضي: اهتمام كبير في الإعلام الإيطالي بزيارة البابا تواضروس للفاتيكان

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:52 م

رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الإيطالى تتعلق بتطوير العلاقات ينقلها بسام راضى

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:32 م

متحدث الرئاسة يستعرض تفاصيل لقاءات الرئيس السيسى مع مجتمع الأعمال والمستثمرين بالهند وأذربيجان.. بسام راضى: التجربة التنموية المصرية كانت محل إعجاب وتقدير من البلدين.. ومصر لديها امتيازات وبيئة تشريعية جيدة

الجمعة، 27 يناير 2023 09:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة