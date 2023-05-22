المستشار الألماني يسافر إلى إستونيا للاجتماع مع رؤساء دول بحر البلطيق

كتبت: هناء أبو العز

أفاد المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الاثنين، بأن المستشار الألماني أولاف شولتز سيسافر إلى إستونيا يوم الجمعة المقبل 26 مايو الجاري؛ للاجتماع مع رؤساء حكومات دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وأضاف المتحدث الألماني أن الزيارة ستشهد عقد اجتماع ثنائي بين المستشار الألماني ورئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس، ثم سيشارك شولتز في اجتماع B3 (ليتوانيا - لاتفيا - إستونيا)، بحضور رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، ورئيس وزراء لاتفيا كريشانيس كاريش، ورئيس وزراء إستونيا.

وأوضح أن المحادثات سوف تتركز على السياسة الخارجية والأمنية وقمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس في يوليو المقبل، بالإضافة إلى قضايا الاتحاد الأوروبي وسياسة الطاقة.