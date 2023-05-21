اليوم السابع
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المستشار الألمانى يؤكد ضرورة توقف كوريا الشمالية عن اختبارات الصواريخ الباليستية

الأحد، 21 مايو 2023 04:34 م
المستشار الألمانى يؤكد ضرورة توقف كوريا الشمالية عن اختبارات الصواريخ الباليستية المستشار الألمانى
كتبت ـ هناء أبو العز

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 أكد  المستشار الألماني أولاف شولتز ضرورة أن تتوقف اختبارات الصواريخ الباليستية التي تجريها كوريا الشمالية، معتبرًا الاختبارات تهديدا للسلام والأمن في هذه المنطقة.
 
جاء ذلك في بيان أصدره المستشار الألماني اليوم الأحد  حول زيارته للمنطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية.
 
وقال شولتز: كانت الزيارة مهمة جدًا ومؤثرة بالنسبة لي، ولكنها أيضًا علامة على مدى خطورتها، خاصة فيما يتعلق بسياسات كوريا الشمالية.
 
وأشار إلى أن التجارب النووية والمحاولات المختلفة لإطلاق الصواريخ والتجارب الباليستية هي علامة على أن الوضع الخطير هنا لم يتغير.. لهذا السبب كان من المهم بالنسبة لي أن أرى هذا.
 
كان المستشار الألماني قد وصل إلى سول، اليوم؛ في زيارة لكوريا الجنوبية لإجراء مباحثات مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك- يول، بعد حضور قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية.
 

ألمانيا

كوريا

هيروشيما

الصورايخ البالستية

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