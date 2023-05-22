حياة كريمة.. تنفيذ 2500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب فى أسوان "صور"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، تنظيم فعاليات حملة التوعية لطرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة"، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إنه تم تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية حوالى 12053 رجلاً وسيدة وطفلاً من الأهالى، داخل 50 من القرى والنجوع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك بمشاركة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين ، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية.

وأضافت، أن فعاليات الحملة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها بطرق بسيطة ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء والمشاركة بإيجابية لحماية استقرار الوطن وحفظ أمن وسلامة المجتمع ، بالإضافة إلى نشر التوعية بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية وبيان دورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بقرى "حياة كريمة".