اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الفاتيكان تؤكد دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية في لبنان بأقرب فرصة ممكنة

الإثنين، 22 مايو 2023 10:00 م
الفاتيكان تؤكد دعمها لإجراء إنتخابات رئاسية في لبنان بأقرب فرصة ممكنة وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى عبد الله بو حبيب
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أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب تبلغ اليوم موقف الفاتيكان الداعم لضرورة إجراء إنتخابات رئاسية بأقرب فرصة ممكنة كبداية ضرورية لإنطلاق قطار الحل والاصلاح في لبنان وإنتظام عمل المؤسسات، وأهمية استمرار الحوار وتعزيز أجواء التفاهمات لإيجاد حلول مستدامة وعادلة لأزمات الشرق الاوسط.


جاء ذلك خلال لقاءات له اليوم في مستهل زيارته إلى روما.


وبحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب مع أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الأوضاع والتطورات في الشرق الأوسط وأزمة الشغور الرئاسي في لبنان وكيفية حلها.


كما التقى بوحبيب بوزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد جالاجر وعرض معه أيضا قضايا المنطقة ولبنان.


لبنان

عبد الله بو حبيب

الفاتيكان

انتخابات الرئاسة فى لبنان

الأوضاع فى لبنان



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