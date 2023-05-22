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الشهادة الإعدادية.. تفاصيل عقد الاختبارات بنظام البوكليت من العام القادم

الإثنين، 22 مايو 2023 02:00 ص
الشهادة الإعدادية.. تفاصيل عقد الاختبارات بنظام البوكليت من العام القادم رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى، 5 معلومات مهمة عن نظام البوكليت بعد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى بتطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية من العام الدراسى المقبل.
 
البوكليت عبارة عن كراسة امتحانية تضم الأسئلة ومساحة متروكة للإجابة عن هذه الأسئلة. 
 
يتضمن البوكليت توزيع الأسئلة التى كانت تأتى فى النظام القديم فى كراسة امتحان واحدة دون أن يكون هناك كراسة إجابة وكراسة أسئلة.
 
يتميز البوكليت بأنه لا يحتاج إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة، ومن ثم يجب على الطلاب التأكد من أن الأسئلة لا تحتاج إلى إجابات طويلة.
 
تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية لا يعنى أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة بل ستكون على مستوى المحافظة.
 
يتيح نظام البوكليت للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة على أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن عن اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب، حيث أكد الدكتور رضا حجازى  أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023,2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة، وأن يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية كما يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.
 
 

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