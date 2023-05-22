السجن 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة مع شخص بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعراض القوة مع المجنى عليه والتعدى بالضرب على المجنى عليه "م.خ" وتهديدهما بسكين بغرض ترويعهما وبث الرعب فى قلبهما بسبب مشاجرة بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.