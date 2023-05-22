اليوم السابع
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الإثنين، 22 مايو 2023 03:02 م
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السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الإثنين، 22 مايو 2023 02:37 م
السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.ا.د"و"ف.ع.ف" بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "ا.ا.خ" بالإكراه بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام ليلا استوقفه المتهمين وقاما بتهديده واستوليا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية وفرا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


 

 


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