السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره في الطريق العام ليلا استوقفه المتهمين وقاما بتهديده واستوليا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية وفرا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







