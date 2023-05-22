أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد محمد شمس، للتعزية فى وفاة العميد متقاعد أحمد عبد الحميد السيد.
كما أوفد الرئيس السيسى، العميد شريف صادق طاهر، للتعزية في وفاة والدة العميد أ.ح عمرو شرف الأسدودى.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.
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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد محمد شمس، للتعزية فى وفاة العميد متقاعد أحمد عبد الحميد السيد.
كما أوفد الرئيس السيسى، العميد شريف صادق طاهر، للتعزية في وفاة والدة العميد أ.ح عمرو شرف الأسدودى.. وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.
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