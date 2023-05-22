وأكد العليمى - في خطابه بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أهمية المضى قدماً في توحيد الداخل والخارج ضد إنقلاب وإرهاب جماعة الحوثى، مع استمرار التعاطى الجاد مع جهود السلام، جنباً الى جنب مع خيار الردع لاي تهديد عدائى.

وأشار إلى أن "الدولة الاتحادية، التي تبنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هي ارضية مهمة ينبغي التمسك بها والبناء عليها لتحقيق العدالة، التى قدمت بموجبها الاطراف الاعتذار، و الاعتراف بالخطأ وضمان عدم تكراره، داعيا اليمنيين لعدم استنزاف قدراتهم في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية.