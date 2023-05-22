الحبس سنة لمتهم باختلاس أموال من جهة عمله

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة مسئول خزينة إحدى شركات التطوير العقاري، بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، لاتهامه ب اختلاس أموال من جهة عمله بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر محمد طه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة مسئول خزينة أحدي شركات للتطوير العقاري، اختلس أموالاً وجدت في حيازته قيمتها ثلاثمائة وثلاثون ألف وثمانمائة واحد وثمانون جنيه وواحد وثمانون قرش مسلمة إليه بسبب وظيفته کمسئول حزينة للشركة، فاحتبسهم لنفسه بنية تملكهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.