اليوم السابع
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التحقيقات: لصا أغطية البالوعات بالدرب الأحمر نفذا جريمتين بأسلوب الخلع

الإثنين، 22 مايو 2023 08:23 م
التحقيقات: لصا أغطية البالوعات بالدرب الأحمر نفذا جريمتين بأسلوب الخلع جريمة سرقة غطاء بالوعة- أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة أغطية البلوعات فى منطقة الدرب الأحمر، أقرا بارتكاب واقعتين سرقة بأسلوب الخلع. 
 
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الدرب الأحمر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وبحوزتهما 2 غطاء بلوعة صرف صحى "مجهولين المصدر"،  عدد 2مفتاح واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البالوعات من الطريق العام بأسلوب "الخلع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

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