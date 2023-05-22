التحفظ على مدرس بالشرقية لتسريبه امتحان اللغة الأجنبية.. اعرف التفاصيل

وأوضح المصدر، اليوم الإثنين، أن الامتحان جرى تسريبه من خلال مدرس مراقب أول اللجنة الساعة 8:55، وجرى التحفظ عليه هو والطرف الأخر الساعة 8:57، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم.

وأنطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2022 - 2023، وسط إجراءات تأمينية واحترازية مشددة.

وأكد محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، على أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني من امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 بلغ 138 ألف طالب وطالبة، موزعين على 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم قد استعدت جيدًا لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، وسط تأكيد على الالتزام بالضوابط التي أقرتها الوزارة للعملية الامتحانية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد على ضرورة توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، لافتًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير جميع الإمكانات لإنجاح الامتحانات.

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قيام مدرس بلجنة صفط زريق التابعة لادارة ديرب نجم بالشرقية، بتسريب إمتحان مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية.