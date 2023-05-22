الاتحاد الأوروبى يعلن حشد المساعدات لإيطاليا فى مواجهة الفيضانات

كتبت: هناء أبو العز

أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء حشد المساعدات من دول أعضاء لمساعدة السلطات الإيطالية على مواجهة الفيضانات الغزيرة التي تسببت في بعض المناطق إلى وقوع انهيارات أرضية.

وذكرت المفوضية الأوروبية -في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي- أنه استجابة لطلب جديد من السلطات الإيطالية، يتلقى الاتحاد الأوروبي حاليًا عروضًا بإرسال معدات ضخ من النمسا وبلغاريا وألمانيا وفرنسا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة السلطات الإيطالية في التعامل مع الفيضانات الغزيرة. يأتي الطلب بعد أن تسببت الظروف الجوية القاسية في إيطاليا في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في الأيام الماضية، أثرت بشكل خاص على المنطقة الشمالية الوسطى.

وأضاف البيان أن السلطات الإيطالية قامت يوم أمس بتنشيط آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وطلب المساعدة من روما يتعلق بالرغبة في الحصول على معدات ضخ عالية السعة، ويظل مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال دائم بالسلطات الإيطالية، التي تقوم حاليًا بتقييم العروض، والاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة إذا لزم الأمر.