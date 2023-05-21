وأوضح في تغريدة له عبر تويتر اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" أن مشاركة المرأة في الانتخابات ترتبط بالنجاح الحقيقي للتغيير في ليبيا ،معربا عن سعادته للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة - آليات وحلول" الذي بدأ اليوم الاحد بالعاصمة طرابلس تحت أشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات ، والشبكة العربية للمرأة والانتخابات، والاتحاد النسائى الليبى العام .