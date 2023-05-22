اقتحام منازل الغرباء.. فيديو تيك توك جديد يثير القلق فى لندن.. فيديو

كتب خالد إبراهيم

تحقق شرطة العاصمة البريطانية فى "تريند" مثير للقلق على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث يتعمد شباب اقتحام المنازل عشوائيا دون دعوة، حيث تعرض شخص لإغلاق حسابه على تيك توك، وهجوما عنيفا بعد نشر مقطع فيديو له وهو يدخل منزلا عائليًا بدون دعوة برفقة مجموعة من الأصدقاء، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

Walking into random Strangers Homes for TikTok Clout... pic.twitter.com/ujOoIH692h — Human Nature (@Human101Nature) May 18, 2023

يبدأ الفيديو، بدخول هذا الشخص ومعه صديقان آخران أمام الكاميرا قائلين: "لنذهب إلى منازل عشوائية، دعنا نذهب"، ثم يسيروا لأحد منازل لندن ويقتحموه، ورغم صراخ سيدة عليهم، يسير المراهقون عبر الباب فيما تتصل المرأة بشخص ما داخل المنزل، حيث بدت قلقة بشكل واضح من الاقتحام، فصرخت فيهم، لكنهم سخروا منها وقاموا بتقلديها.



الشاب صاحب الواقعة

اطفال داخل المنزل

ويبدو أن المنزل كان به أطفال، حيث خرج لهم الأب، تاركا طفله الصغير فى الطابق السفلى، بينما واصلت المجموعة تخويف أصحاب المنازل من خلال التجول فى منزلهم، والتصوير داخل المنزل، لتغادر المجموعة المكونة من 3 أفراد المنزل عندما قال الرجل إن لديه أطفالا.



صاحب المنزل

قالت الشرطة إنها على علم بمقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لكنها لم تتلق أى تقرير رسمي، النيابة العامة على علم بالفيديو الذى تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى، لكن لم نتلق أى تقارير ذات صلة فى هذا الوقت.